"До них не доходит": ВСУ уничтожили еще два российских истребителя Су-34

Командующий Воздушных сил Николай Олещук уточнил, что вражеские истребители-бомбардировщики уничтожили утром на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Российские оккупанты продолжают нести потери в сфере авиации. В четверг, 29 февраля, украинские военные ликвидировали еще два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожение очередных самолетов противника произошло около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Вместе — к победе!", — отмечает Олещук.

Три истребителя за один день

Напомним, в этот же день Николай Олещук уже сообщал об уничтожении российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

По его словам, прежде всего стоит обратить внимание на дату, которая бывает на календаре раз в четыре года. Для противника четверг запомнится еще и активностью в Украине, ведь ликвидирован еще один самолет РФ.

Стоит отметить, что с 17 по 21 февраля, украинским военным удалось сбить семь российских истребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине.

27 февраля россияне потеряли сразу два за день бомбардировщика Су-34, о чем также сообщали в Воздушных силах. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук посоветовал россиянам задуматься и по крайней мере на некоторое время прекратить "авиационные мясные штурмы".

Напомним, 22 февраля на тему российских потерь высказался спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Причина частых "падений" в том, что у украинских защитников появилось больше средств и инструментов для того, чтобы доставать противника на дальних дистанциях.