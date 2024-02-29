Пилоты РФ стали менее "наглыми": Игнат объяснил, почему россияне потеряли уже 11 единиц авиации

По словам спикера Воздушных сил, у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага на дальних подступах.

В феврале 2024 года украинские силы смогли ликвидировать большое количество российских самолетов вдоль линии фронта на восточном направлении. Это стало ответом на увеличение авиационного присутствия противника на данном участке. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Враг нарастил авиационное присутствие на восточном направлении. Соответственно было реагирование высшего военного руководства. И Воздушные силы делают то, что вы видите. Сбиваются они достаточно далеко, не будем говорить точное расстояние", — сказал он.

Как отмечает Игнат, российские пилоты стали менее "наглыми" и не столь активно приближаются к украинским границам.

"Им чтобы бомба полетела дальше — нужно подлететь ближе, потому что бомба планирует, она же не имеет двигателя своего, она планирует и летит, снижаясь, теряет скорость. Поэтому им, чтобы бить дальше, нужно рисковать, рискуя они попадают в такие истории, как сегодняшняя (29 февраля ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34 — ред.)", — констатировал он.

Кроме того, по мнению Игната, Украина обретает больше возможностей для нанесения ударов по врагу на значительном удалении от своих границ, что, по его словам, имеет важное значение.

Отметим, что 29 февраля российские оккупанты продолжают нести потери в сфере авиации. Украинские военные ликвидировали еще два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Напомним, 21 февраля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил об уничтожении истребителя Су-34. Он добавил, что под прицелом также был самолет Су-35, но вражеский пилот успел сманеврировать и спасся.

Всего лишь за неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских "сушек". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.с