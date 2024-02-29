Мобилизация в Украине: комитет Рады одобрил освобождение от призыва ряда категорий граждан (перечень)

Одинокие и многодетные родители, родственники инвалидов I-II группы, опекуны несовершеннолетних согласно законопроекту №10449 не подлежат мобилизации.

В Верховной Раде продолжается работа над окончательной версией законопроекта о мобилизации (№10449). В четверг, 29 февраля, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает блок вопросов об отмене отсрочки аспирантов, которые учатся на контрактной форме. Об этом сообщил секретарь комитета, народный депутат от "Голоса" Роман Костенко в комментарии Укринформу.

Он напомнил, что профильный комитет должен проработать более четырех тысяч правок. Для удобства их разделили на 16 блоков. Днем ранее, 27 февраля, во время заседания комитет одобрил освобождение от призыва по мобилизации следующих категорий граждан:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка или детей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

члены семьи лиц с инвалидностью I и II группы.

По словам Костенко, на заседании при рассмотрении этого блока вопросов присутствовали министр социальной политики и заместитель министра здравоохранения. Их позицию учли.

Кроме того, секретарь оборонного комитета сообщил о тщательном рассмотрении и голосовании блока правок "Дополнительные полномочия полиции". Народные избранники согласились, что полиция должна не вручать повестки, а принимать участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Также предоставим право уполномоченному представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскому осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов", — заявил Костенко.

Еще один блок, который обсудили на заседании комитета, касался предоставления права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытательным сроком, при желании быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации. Этот блок народные депутаты также поддержали.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (№10449). Ко второму чтению проекта закона депутаты подали 4195 правок.

Американское издание The New York Times писало, что усиление мобилизации в Украине может вызвать демографический кризис. Журналисты спрогнозировали, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, которое предусмотрено законопроектом о мобилизации, привлечет к боям более здоровых бойцов, но при этом создаст некоторые "долгосрочные риски".