По словам начальник Штаба обороны британских войск, любая российская интервенция против НАТО столкнется с ответом превосходящими силами.

Российский президент Владимир Путин в действительности хочет избежать войны с НАТО, поскольку Россия быстро проиграет. Об этом заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин, сообщает Business Insider.

"Любое российское нападение или интервенция против НАТО вызовет ответ превосходящими силами", — заявил Радакин. По его словам, глава Кремля отдает себе в этом отчет.

Военачальник считает, что основная причина, по которой конфликт со странами НАТО представляется для РФ нежелательным, в том, что "Россия проиграет и проиграет быстро".

Спикер Кремля Дмитрий Песков прежде заявлял, что прямой конфликт РФ и НАТО будет неизбежен, если военные сил Альянса будут дислоцированы в Украине. В таком случае, по словам Пескова, следует говорить о неизбежности войны.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут в обозримом будущем отправить контингент войск в Украину. По его словам, пока нет общего мнения относительно отправки наземных войск. Но в будущем этого не стоит исключать, отметил французский лидер.

Также сообщалось, что в Литве похвалили идею отправки западных войск в Украину, поскольку решается судьба Европы.