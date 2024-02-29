"Это программа максимум для нас": Буданов заявил, что Украине нужен полный развал России

Если не развалить Россию, по мнению Кирилла Буданова, утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться.

Программа максимум для Украины — не только выход на наши конституционные границы, которые являются международно признанными, но и полный развал страны-оккупанта. Об этом заявил Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны, сообщил в интервью NV.

Из-за размеров территории России это может произойти только благодаря разрушительным процессам изнутри. Этому процессу, по его мнению, нужно максимально способствовать своей мыслью, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой.

"При других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью", — заявил он.

Глава ведомства назвал условия для переговоров. Главным и безоговорочным из них является это освобождение абсолютно всей захваченной после марта 2014 года украинской территории.

Этого можно достичь, по мнению Буданова, не только комбинированным способом. По его словам, Украина должна на поле боя получить существенное преимущество. Он напомнил, что россияне всегда идут на уступки, исключительно когда для собственного существования чувствуют опасность.

"И мы должны создать у них такое ощущение. Ощущение страха за свою жизнь", — добавил глава ГУР.

По мнению Буданова, классическая позиционная "фронтовая" война уже постепенно уходит в прошлое. В XXI веке создаются новые вызовы как на поле боя, так и в тылу. Тот, кто первым сумеет справиться с этими вызовами, победит.

Напомним, 29 февраля глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Кремле были бы "очень рады" заморозить войну, заставив Украину признать временно захваченные территории российскими. По его словам, россияне пытаются заставить Украину признать "территорию, которую они захватили, как российскую".