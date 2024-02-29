Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что враг был бы очень рад "заморозить все так, как есть сейчас", заставив Киев признать захваченные им территории российскими.

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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Кремле были бы "очень рады" заморозить войну, заставив Украину признать временно захваченные территории российскими. Об этом руководитель ГУР рассказал в интервью канадскому общественному вещателю CBC News.

"Россияне были бы очень рады заморозить все, как есть сейчас", — уверяет глава украинской военной разведки.

По его словам, россияне пытаются заставить Украину признать "территорию, которую они захватили, как российскую".

"В этом случае они бы праздновали победу. Этого никогда не случится", — заверил Буданов.

Буданов прокомментировал утечку плана контрнаступления ВСУ

Напомним, в том же интервью Буданов прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что россияне получили план контрнаступления Украины еще до его начала.

Он подтвердил, что в Кремле каким-то образом получили доступ к тайным планам Украины относительно контрнаступления.

"Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", — заверил руководитель ГУР.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет настоящих переговоров с Украиной. Кремль не хочет проигрывать войну, а для этого ему надо оставить под своим контролем оккупированные территории.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Путин предлагал США заморозить войну в Украине, но переговоры не увенчались успехом. Источник в Соединенных Штатах в комментарии изданию отрицал какие-либо официальные контакты с Кремлем и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах "за спиной" у Киева. Однако, по его словам, между россиянами "не в правительстве", вероятно, были неофициальные разговоры.