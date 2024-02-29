В Японии впервые испытали новый вертолет HH-60W Jolly Green II: что известно о машине (видео)

Американский вертолет, который в авиационных кругах ласково называют "Виски", должен заменить ветерана HH-60G Pave Hawk. Новая машина имеет более мощный двигатель и лучше защищен от ракетных атак.

В Японии в небе над Окинавой 27 февраля состоялся первый испытательный полет новейшего американского спасательного вертолета HH-60W Jolly Green II. Этот полет ознаменовал дебют HH-60W, который в авиационных кругах ласково называют "Виски", сообщают обозреватели Bulgarian Military.

Новая машина призвана заменить HH-60G Pave Hawk, который используется в поисково-спасательных операциях. Летные испытания 27 февраля были еще знаменательными потому, что это был первый полет HH-60W с полностью готовым экипажем на борту.

Авторы материала обратили внимание, что еще в 2020 году министр американских ВВС Фрэнк Кендалл подчеркнул необходимость перехода к высокотехнологичным боевым операциям против Китая и России, признавая реальность "крайне спорного" воздушного пространства.

Изначально планировалось что ВВС США закупят не менее 113 таких вертолетов. Однако в одном из последующих заявлений Кендалл скорректировал этот показатель до 75 единиц для американских воздушных сил.

Особенности HH-60W

Прежде всего, отмечают эксперты, новый Jolly Green II отличается от Pave Hawk более мощным двигателем. Это значит что машина преодолевает большее расстояние от своего предшественника и делает это быстрее, что критично при спасательных операций, где время имеет решающее значение.

Также HH-60W имеет большую грузоподъемность и больший по объему топливный бак, за счет чего можно дольше находиться в воздухе без дозаправки.

"Виски" может похвастаться современной кабиной, которая позволяет пилотам лучше видеть окружающую обстановку. Кроме того, он оснащен передовыми системами пилотирования, такими как цифровой автопилот, что делает его более простым в управлении и надежным.

В плане защиты он также оснащен лучше HH-60G, имея на борту приемники радиолокационного предупреждения, инфракрасные датчики предупреждения о ракетном нападении, а также систему рассеивания сигнальных ракет и зенитных снарядов.

Изменения коснулись авионики и бортовых систем, а модульная конструкция вертолета позволяет легко интегрировать новые технологии по мере их появления. Это гарантирует, что машина еще долгое время будет оставаться в авангарде вертолетных технологий.

Ранее сообщалось, что на выставке авиации в Сингапуре представила ударный вертолет Z-10ME. Машина предназначена для борьбы с танками и бронетехникой противника, но для воздушного боя оснащена ракетами класса "воздух-воздух" TY-90.