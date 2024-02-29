OsintFlow установили оккупантов, причастных к расстрелу пленных бойцов ВСУ под Бахмутом

Расследователи утверждают, что это вражеское подразделение участвовало в войне против Украины еще в 2014 году, в частности, в боях под Иловайском.

Команде OsintFlow удалось установить ответственных за расстрел украинских воинов во время сдачи в плен 24 февраля 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

"Это военное преступление осуществляла штурмовая группа из числа военных 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка (331 ПДП, в/ч 71211), входящего в состав 98-й воздушно-десантной дивизии Западного военного округа. Место съемки: район между населенными пунктами Хромовое и Ивановское (Красное) Бахмутского р-на Донецкой обл. Для дальнейшей "демобилизации" всех причастных к военным преступлениям мы не будем публиковать данные, — прочитаете в некрологах", — говорится в сообщении.

Генерал-майор РФ Тонких Евгений Николаевич

Отмечается, что это вражеское подразделение участвовало в войне против Украины еще в 2014 году, в частности, в боях под Иловайском.

В 2022 году полк принимал активное участие в полномасштабном вторжении РФ на Киевском направлении, а также под Изюмом и в районе Попасной.

Генерал-майор РФ Тонких Евгений Николаевич

"В марте 2022 стало известно, что командир 331 ПДП, личный состав которого причастен к преступлениям на территории Киевской и Черниговской областей, — полковник Сухарев Сергей Владимирович успешно отправился... "к Кобзону". На настоящий момент времени командиром полка является генерал-майор Тонких Евгений Николаевич. Недавно получил это новое звание, а в январе 2024 года вручал "награды" своим разведчикам", — пишет OsintFlow.

Так, 24 февраля на Бахмутском направлении ВС РФ расстреляли 9 украинских пленных. Военное преступление, вероятно, произошло вблизи населенного пункта Ивановское. Аналитики предполагают, что россияне могли расстрелять бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко или из приданных ей подразделений. Среди казненных могли быть раненые военные.

Ранее сообщалось, что Украина расследует 18 уголовных производств по фактам убийства российскими оккупантами 38 военнопленных украинцев.

19 февраля в 110-й ОМБр сообщили, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.