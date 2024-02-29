Соратник Кивы сел на 15 лет: мужчина выслеживал ПВО на Днепропетровщине

Константин Малахов проводил подрывную деятельность в пользу оккупантов, а также передавал россиянам локации украинской ПВО вблизи Днепропетровска. Осужденный был знаком с Ильей Кивой с 2014 года.

Суд на 15 лет заключил соратника ликвидированного бывшего народного депутата Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы. Мужчина шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия.

Осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной ОПЗЖ.

"Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов. По данным следствия, злоумышленник пытался обнаружить и передавал агрессору локации украинской ПВО вблизи областного центра", — сообщает СБУ.

Правоохранители задержали соратника Кивы во время спецоперации на Днепропетровщине еще осенью 2022 года.

Как установило расследование, осужденный — местный житель, идеологический сторонник рашизма, который в 2014 году познакомился с Кивой.

После 24 февраля 2022 года мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

По информации Telegram-канала "Оперативный ВСУ", осужденный — Константин Малахов.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили следователи СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, 16 февраля СБУ задержала "слепого" агента ФСБ. Мужчина в первые дни полномасштабного вторжения собирал разведданные для оккупантов, а когда понял, что те не смогут захватить столицу Украины, — "залег на дно". Позже получил от "куратора" новые задачи. Он должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевщины.

22 февраля в Николаевской области правоохранители нашли информатора, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Мужчина собирал разведывательную информацию о военных действиях в районе Черного моря.