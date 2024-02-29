"Шли на лодках к врагу": боец рассказал о создании плацдарма на левом берегу (видео)

Именно самым сложным испытанием он назвал водную преграду. Бои за удержание плацдарма на левом берегу продолжаются и в дальнейшем.

Боец-пограничник под псевдонимом "Маори" рассказал подробности создания плацдарма на левом берегу Херсонской области после освобождения правобережья Днепра. Госпогранслужба Украины в Telegram сообщила подробности.

Он рассказал, что россияне сразу используют минометы, как только военные ВСУ садятся в лодку. По словам пограничника, на этом направлении адреналин держит до возвращения на подконтрольную Украине территорию.

"Мы шли на лодках прямо к врагу", — рассказывает боец.

Именно самым сложным испытанием он назвал водную преграду. Бои за удержание плацдарма на левом берегу продолжаются и в дальнейшем.

Ситуация на левобережье Днепра от Генштаба ВСУ

На Херсонском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса", несмотря на значительные потери, российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Российские войска за прошедшие сутки противник совершил 4 тщетных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время украинские воины и в дальнейшем действуют активно. Защитники наносят действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, 29 февраля боевой медик батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Козятинский считает, что воевать должны все украинцы. По его словам, мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 23 лет.