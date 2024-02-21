Дронов недостаточно: как ВСУ наладили логистику на левый берег Днепра (видео)

Украинцам не хватает лодок, чтобы наладить логистику на левобережном плацдарме, пояснил волонтер Сергей Стерненко.

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Бойцы ВСУ используют дроны, чтобы получить боеприпасы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Между тем им не хватает лодок, которые бы помогли перевозить больше грузов на плацдарм под Крынками. О деталях ситуации на левобережье рассказал украинский волонтер Сергей Стерненко в заметке в соцсети X (Twitter).

Стерненко опубликовал видео, снятое украинским беспилотником. Камера устройства показывает, как боец подбегает, получает какой-то пакет и отбегает прочь. В тексте объясняется, что кадры — это момент как "дрон спасает солдата". Ранее о том, что грузы для ВСУ в Крынки доставляют беспилотники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, напомнил волонтер.

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Как выглядят Крынки после месяцев российских бомбардировок (фото)

Морпехам ВСУ, которые удерживают левобережный плацдарм, согласно данным Стерненко, не хватает лодок и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лодки и РЭБ, которые имеют бойцы — закуплены за волонтерские средства, а не предоставлены командованием, отмечается в тексте.

Раньше Фокус писал, как в декабре 2023 года в Минобороны Украины сообщили о сертификации и начале выпуска и закупки РЭБов украинского производства. В январе Канада заявила, что предоставит украинцам 10 лодок, пригодных для разведки и спецопераций.

Бои под Крынками — детали

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 21 февраля на отрезке фронта на Херсонщине украинские бойцы отбили одну попытку штурма противника. Отмечается, что враг несет "значительные потери", но и в дальнейшем пытается атаковать.

Отметим, плацдарм под Крынками на левобережной части Херсонской области появился осенью 2023 года. Уже более пяти месяцев бойцы ВСУ удерживают местность, активно используя дроны, которая противодействует пехоте и БМП ВС РФ прорваться в населенный пункт. Кроме того, украинская дальнобойная артиллерия заставила врага отодвинуть подальше собственные пушки. Экс-командир отряда "Айдар" Евгений Дикий отметил эффективность такого "зонтика", но объяснил, что появятся проблемы вследствие недостатка снарядов.

В феврале 2024 года Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о том, что якобы украинского плацдарма под Крынками уже нет. Между тем украинское командование не подтверждает этих данных, а военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какую силу собрал враг, чтобы противодействовать бойцам ВСУ на левобережье. Аналитики портала Defense Express заявили, что позиции, о которых говорил Шойгу, до сих пор под контролем украинцев.

Напоминаем, 21 февраля аналитики Института изучения войны объяснили, зачем минобороны РФ начал "врать" о ситуации в Крынках.