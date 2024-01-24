Канада отправит в Украину 10 многоцелевых лодок для морских операций и разведки

Каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения, навигации и связи, а расходы на обучение украинских операторов компенсирует именно канадская сторона.

Related video

Канада намерена предоставить Украине 10 многоцелевых лодок от компании Zodiac Hurricane Technologies. Министерство обороны Канады сообщило подробности решения после 18-го заседания в формате "Рамштайн".

Министр обороны Билл Блэр заявил, что многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать украинским бойцам в различных морских операциях, наблюдении и разведке, в том числе в поисково-спасательных работах, транспортировке войск и грузов. Стоимость лодок — примерно 20 млн долларов (вероятно, канадских — следовательно, около $14,8 млн).

Важно

Не гарантии, а заверения: Канада готова подписать с Украиной договор по безопасности, – посол

Билл Блэр подчеркнул, что каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения, навигации и связи. Обучение украинских операторов также оплачивает канадская сторона. Это касается и обеспечения прицепами и запчастями.

Министр также сообщил, что страна предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для обучения украинских военных на истребителях F-16 во Франции и Дании. Это произойдет в следующем месяце. Учения начнутся в феврале 2024 года и продлятся до 2025 года.

Страна в течение почти двух лет поддерживала тесную коммуникацию со своими союзниками и партнерами во время встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы лучше понять неотложные и долгосрочные приоритеты Украины в вопросах обороны и внести свой вклад в реагирование на них. Продолжаются совместные и скоординированные усилия по предоставлению Украине военной помощи, необходимой для защиты своего суверенитета и безопасности.

Помощь от Канады для Украины

Канада подготовила почти 200 украинских танкистов для использования Leopard 2A4. Военные получили навыки практики вождения и технического обслуживания. В Вооруженных силах Канады отметили, что украинские военные подошли к учебному процессу с энтузиазмом и были очень мотивированы.

Канада также анонсировала отправку для Украины 11 тысяч винтовок Colt C7 и C8. Несмотря на внешнее сходство C7 и Colt Model 715, канадская винтовка имеет уникальные особенности, которые отличают ее от других образцов.

В ноябре канадские власти объявили, что предоставят почти 1 млрд долларов США на военную помощь Украине. Правительство планирует выделить почти 950 млн долларов на военную помощь Украине в течение 3 лет.

Напомним, 10 января телеканал CTVNews сообщил, что Канада до сих пор не отправила Украине ЗРК NASAMS. Канадский план заключался в том, чтобы оплатить правительству США полную стоимость зенитно-ракетного комплекса, а Штаты заключат соглашение о продаже непосредственно с Украиной.