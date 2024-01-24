Канада відправить до України 10 багатоцільових човнів для морських операцій та розвідки

Кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв'язку, а витрати на навчання українських операторів компенсує саме канадська сторона.

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Канада має намір надати Україні 10 багатоцільових човнів від компанії Zodiac Hurricane Technologies. Міністерство оборони Канади повідомило подробиці рішення після 18-го засідання у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони Білл Блер заявив, що багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть українським бійцям в різноманітних морських операціях, спостереженні та розвідці, зокрема в пошуково-рятувальних роботах, транспортуванні військ і вантажів. Вартість човнів – приблизно 20 млн доларів (ймовірно, канадських – отже, близько $14,8 млн).

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Білл Блер наголосив, що кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв'язку. Навчання українських операторів також оплачую канадська сторона. Це стосується й забезпечення причепами та запчастинами.

Міністр також повідомив, що країна надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання українських військових на винищувачах F-16 у Франції та Данії. Це відбудеться наступного місяця. Навчання розпочнуться в лютому 2024 року і триватимуть до 2025 року.

Країна протягом майже двох років підтримувала тісну комунікацію зі своїми союзниками та партнерами під час зустрічей Контактної групи з питань оборони України, щоб краще зрозуміти невідкладні та довгострокові пріоритети України в питаннях оборони та зробити свій внесок у реагування на них. Тривають спільні та скоординовані зусилля з надання Україні військової допомоги, необхідної для захисту свого суверенітету та безпеки.

Допомога від Канади для України

Канада підготувала майже 200 українських танкістів для використання Leopard 2A4. Військові отримали навички практики водіння та технічного обслуговування. У Збройних силах Канади зазначили, що українські військові підійшли до навчального процесу з ентузіазмом та були дуже вмотивовані.

Канада також анонсувала відправку для України 11 тисяч гвинтівок Colt C7 і C8. Попри зовнішню схожість C7 і Colt Model 715, канадська гвинтівка має унікальні особливості, які відрізняють її від інших зразків.

У листопаді канадська влада оголосила, що надасть майже 1 млрд доларів США на військову допомогу Україні. Уряд планує виділити майже 950 млн доларів на військову допомогу Україні впродовж 3 років.

Нагадаємо, 10 січня телеканал CTVNews повідомив, що Канада й досі не відправила Україні ЗРК NASAMS. Канадський план полягав у тому, щоб оплатити уряду США повну вартість зенітно-ракетного комплексу, а Штати укладуть угоду про продаж безпосередньо з Україною.