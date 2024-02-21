Дронів недостатньо: як ЗСУ налагодили логістику на лівий берег Дніпра (відео)

Українцям не вистачає човнів, щоб налагодити логістику на лівобережному плацдармі, пояснив волонтер Сергій Стерненко.

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Бійці ЗСУ використовують дрони, щоб отримати боєприпаси на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Тим часом їм не вистачає човнів, які б допомогли перевозити більше вантажів на плацдарм під Кринками. Про деталі ситуації на лівобережжі розповів український волонтер Сергій Стерненко у дописі в соцмережі X (Twitter).

Стерненко опублікував відео, зняте українським безпілотником. Камера пристрою показує, як боєць підбігає, отримує якийсь пакет і відбігає геть. У тексті пояснюється, що кадри — це момент як "дрон рятує солдата". Раніше про те, що вантажі для ЗСУ в Кринки доставляють безпілотники, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, нагадав волонтер.

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Як виглядають Кринки після місяців російських бомбардувань (фото)

Морпіхам ЗСУ, які втримують лівобережний плацдарм, згідно з даними Стерненка, не вистачає човнів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Човни та РЕБ, які мають бійці — закуплені за волонтерські кошти, а не надані командування, наголошується у тексті.

Раніше Фокус писав, що у грудні 2023 року в Міноборони України повідомили про сертифікацію та початок випуску і закупівлі РЕБів українського виробництва. У січні Канада заявила, що надасть українцям 10 човнів, придатних для розвідки та спецоперацій.

Бої під Кринками — деталі

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 лютого на відтинку фронту на Херсонщині українські бійці відбили одну спробу штурму противника. Наголошують, що ворог зазнає "значних втрат", але й надалі намагається атакувати.

Зазначимо, плацдарм під Кринками на лівобережній частині Херсонської області з'явився восени 2023 року. Вже понад п'ять місяців бійці ЗСУ втримують місцевість, активно використовуючи дрони, яка протидіє піхоті та БМП ЗС РФ прорватись у населений пункт. Крім того, українська далекобійна артилерія примусила ворога відсунути якнайдалі власні гармати. Екскомандир загону "Айдар" Євген Дикий відзначив ефективність такої "парасольки", але пояснив, що з'являться проблеми внаслідок нестачі снарядів.

У лютому 2024 року Сергій Шойгу відзвітував президенту РФ Володимиру Путіну про те, що начебто українського плацдарму під Кринками вже немає. Тим часом українське командування не підтверджує цих даних, а військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, яку силу зібрав ворог, щоб протидіяти бійцям ЗСУ на лівобережжі. Аналітики порталу Defense Express заявили, що позиції, про які говорив Шойгу, досі під контролем українців.

Нагадуємо, 21 лютого аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо міноборони РФ почав "брехати" про ситуацію в Кринках.