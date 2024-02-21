Ситуація в Кринках не змінилася: в Defense Express прокоментували заяви Шойгу

Плацдарм у Кринках має сковувальне значення і не дозволяє противнику перекидати свої сили на інші напрямки, що зараз є вкрай важливим для загальної ситуації на лінії фронту, говорить Згурець.

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Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про захоплення Кринок на Херсонщині та "мінімальні" втрати росіян в Авдіївці викликали збентеження у військкорів РФ, бо є брехнею. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Обидві заяви Шойгу щодо втрат ворога під Авдіївкою і щодо Кринків є брехливими. Вони навіть викликали здивування в середовищі російських військкорів. Тобто рівень брехливості Шойгу виходить за будь-які межі. Стосовно мінімальних втрат від Шойгу, якщо 47 тис. особового складу противника, знищених українською армією, є мінімальними втратами російської армії, то що таке є більші втрати? Щодо Кринків, ситуація там не змінилася. Цей плацдарм і далі утримується українськими морськими піхотинцями", — пояснив Згурець.

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Він зазначив, що у Кринках ситуація залишається складною, але вона кардинально не змінилася, а противник і далі змушений утримувати значні сили на цьому напрямку.

"Тобто цей плацдарм має сковувальне значення і не дозволяє противнику перекидати свої сили на інші напрямки, що зараз є вкрай важливим для загальної ситуації на лінії фронту. Ворог дійсно буде вживати певні заходи, щоб потиснути наш плацдарм. Були повідомлення про перекидання певних сил, про спроби росіян атакувати Кринки з заходу, щоб забезпечити висадку російського десанту в тил нашого угруповання в Кринках. Все це нам відомо. Якщо там з'являться ворожі катери з десантниками, то вони будуть ідеальною ціллю для наших дронів і нашої артилерії. Ситуація на лівому березі Дніпра залишається складною й прогнозованою", — наголосив Згурець.

Заяви Шойгу про захоплення Кринок

21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з президентом РФ Путіним і повідомив, що Кринки на лівому березі Херсонщини було зачищено від ЗСУ. Жодних доказів з його боку надано не було.

У Силах оборони Півдня заяви Шойгу спростували. За даними українського командування, штурмові дії противника на лівому березі Дніпра в Херсонській області не мають жодного успіху, у зв'язку з чим росіяни вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ поширює фейки. Експерти наголошують, що Кремль може дедалі частіше заявляти про "перемоги" на полі бою для підтримки інформаційних зусиль, які одночасно "прославляють Путіна й деморалізують Україну".

Нагадаємо, що 13 лютого українські військовослужбовці підняли державний прапор України на водонапірній вежі у Кринках на лівому березі в Херсонській області.

12 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України зуміли незначно просунутися в Кринках і там тривали позиційні бої.