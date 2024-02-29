Взвешено и измерено: Макрон назвал обдуманными свои слова по отправке войск в Украину

Французский лидер назвал войну в Украине очень серьезной темой. При этом какие-либо подробности политик озвучивать не стал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 29 февраля во время открытия Олимпийской деревни Парижских игр в Сен-Дени прокомментировал свои недавние слова о возможной отправке войск НАТО в Украину. Об этом сообщает BFMTV.

Французский лидер назвал каждое слово об Украине "взвешенным" и "обдуманным".

"Это достаточно серьезная тема. Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено", — заявил он.

По словам журналистов, Макрон отказался давать какие-либо "геополитические комментарии" об этой теме. Он заявил, что Олимпийская деревня – это "не то место" для таких тем, а спорт должен допускать единство и умиротворение.

Напомним, во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией относительно потенциального размещения западных войск на территории Украины. По его словам, Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.