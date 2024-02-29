Стая беспилотников намеревалась атаковать Воронеж, но исчезла в неизвестном направлении, — соцсети

Несколько беспилотников зафиксировали на подлете к Воронежской области, но границу они так и не пересекли, пишут роспаблики.

В России в районе города Воронеж обнаружили 5 неизвестных беспилотников. Горожан призвали прятаться в безопасные места. Об этом сообщили "Вести Воронеж".

"Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц в направлении Воронежа", — говорится в сообщении.

В телеграм-канале "Типичный Воронеж" сначала сообщалось, что БпЛА так и не преодолели границы Воронежской области, а затем, что они вообще исчезли в неизвестном направлении.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке 1 БпЛА на территории Белгородщины.

"В Корочанском районе системой ПВО сбит БпЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков.

Напомним, что днем 29 февраля в оккупированном Крыму сообщили о громких звуках, похожих на работу сил ПВО. Жители утверждали, что взрывалось возле Ялты и Евпатории.

29 февраля в Воздушных силах ВСУ сообщили о сбитии трех российских бомбардировщиков Су-34 на востоке. 27 февраля, произошел еще один "самолетопад" — враг потерял два воздушных судна.