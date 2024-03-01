Взрывы в российском Дзержинске: БПЛА могли атаковать завод, производящий взрывчатку, – соцсети (видео)

По словам российских журналистов, под удар, предположительно, попал "Завод имени Я. М. Свердлова", снабжающий практически все виды боеприпасов, которые используются в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины

В ночь на 1 марта в городе Дзержинск Нижегородской области Российской Федерации прогремели взрывы. Об этом сообщило российское медиа SOTA.

Сообщается, что местные жители предполагают атаку беспилотных летательных аппаратов.

"В нижегородском Дзержинске, предположительно, атакован завод имени Свердлова, производящий взрывчатку", — заявили журналисты.

О взрывах в Дзержинске также сообщил Telegram-канал ASTRA, опубликовав несколько соответствующих видео. Официальные лица и ведомства РФ пока никак не прокомментировали произошедшее.

Отметим, что по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), упомянутый "Завод имени Я. М. Свердлова" находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Предприятие специализируется на изготовлении основных видов взрывчатых веществ и смесей на их основе, а также снаряжении боеприпасов для всех родов войск Минобороны России.

По информации НАПК, завод снабжает практически все виды боеприпасов, которые используются в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, 15 февраля в России прогремели взрывы на заводе "АО Федеральный научно-производственный центр Алтай", который специализируется на химических технологиях, а именно — на взрывчатых веществах.

Кроме того, 15 февраля Фокус писал о том, что нефтебаза в Курской области подверглась атаке БПЛА. На месте удара вспыхнул сильный пожар. Для ликвидации огня местные власти привлекли пожарные поезда.