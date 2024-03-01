Штурмуют Ивановское и Бердычи: оккупанты продвигаются в Донецкой области, — DeepState (карта)

По данным аналитиков, ВС РФ продвинулись также возле Клещиевки, Новомихайловки и Тоненького. По сведениям Генштаба, враг "пытался улучшить свое тактическое положение" в Донецкой области. Отражены десятки атак.

Российские войска штурмуют Ивановское и Бердычи Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Обновлена линия столкновения возле Клещиевки, Новомихайловки и Тоненького. Российские войска штурмуют Ивановское и Бердычи", — говорится в публикации.

Карта Бахмута

В сообщении Генштаба отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах Ивановского и Клещиевки, а враг "пытался улучшить свое тактическое положение".

Карта Авдеевки

"На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское", — также сообщалось в сводке Генштаба накануне, 29 февраля.

Напомним, что боец ВСУ рассказал о тяжелых боях в катакомбах в Белогоровке. ВС РФ активно задействуют КАБы, чтобы пробить катакомбы, где прячутся бойцы ВСУ. Предпринимаются попытки пройти по трубе в тыл позиций ВСУ, как в Авдеевке.

Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему выступает против поставок ракет Taurus Украине.