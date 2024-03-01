Мобилизация в Украине: кому будут вручать повестки с 1 марта

Сотрудники ТЦК могут вручать военнообязанным гражданам три вида повесток — для уточнения данных, прохождения ВВК и отправки в воинскую часть.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и в соответствии с продлением военного положения до 13 мая мобилизация в ВСУ продолжается. Кто из военнообязанных получить повестки в первую очередь, рассказал сайт Новини.LIVE.

В марте 2024 года сотрудники ТЦК и СП будут выдавать повестки трех видов.

Для уточнения данных

Повестка призвана получить информацию о потенциальном военнослужащем. В базу поступят личные данные о военнообязанном, его семейном статусе, месте работы, наличии детей.

Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК)

Вручается для прохождения медицинского обследования. В карточке военнообязанного укажут сведения о состоянии его здоровья и установят, пригоден ли он к службе.

Мобилизационное распоряжение

Кроме того, тем, кто успешно прошли ВВК и признаны годными к несению службы, будут выдавать мобилизационное распоряжение, или так называемая боевая повестка. В нем уже предъявлено требование явиться в призывной пункт в течение 24 часов.

Рассмотрение нового законопроекта

Напомним, что 27 февраля в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки началось рассмотрение правок к новому законопроекту о мобилизации, которые внесли народные депутаты после первого чтения. В законопроект №10449 было внесено 4195 поправок, поэтому их условно объединили в 16 основных блоков.

29 февраля профильный комитет закончил рассмотрение всех правок к законопроекту о мобилизации.

Были отклонены вопросы об электронных кабинетах и повестках военнообязанных. Кроме того, решили сохранить отсрочку от мобилизации аспирантам контрактной формы, определили сроки прохождения боевой военной подготовки и процесс демобилизации.

Также проголосовали за запрет распоряжаться транспортными средствами военнообязанным, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, и усиление ответственности за уклонение от воинского учета и повесток.

Напомним, что военнослужащий "Волков Да Винчи" рассказал, какая нужна мобилизация. Боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что воевать должны все украинцы. Он согласен с уменьшением мобилизационного возраста. По его словам, это надо было сделать давно.