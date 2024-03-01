ВС РФ массировано атаковали Украину ракетами и дронами: подробности обстрела (фото)

По данным Воздушных сил, пуски зенитных управляемых ракет С-300 осуществлялись с оккупированного Донбасса и Белгородской области. Дроны-камикадзе противник запускал из Приморско-Ахтарска и Курской области.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. В основном они используют как ракеты, так и ударные дроны. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько объектов в небе удалось перехватить 1 марта.

По информации командования, в первую весеннюю ночь ВС РФ запустили 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной части Донецкой области, а также из Белгородской области России.

Отдельно отмечено, что противник запустил по украинской территории из районов Приморско-Ахтарска и Курской области 4 беспилотника иранского происхождения Shahed.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей. Вместе — к победе!, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах рассказали, как оккупанты атаковали Украину ночью Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрелы Украины 1 марта: сводка по областям

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале написал, что за сутки от артиллерийских и минометных ударов пострадало 15 населенных пунктов Харьковской области. К примеру, в городе Волчанск после вражеского обстрела из РСЗО было повреждено помещение склада и 4 ангара. Информации касаемо пострадавших не было.

Ближе к вечеру россияне вновь атаковали город, в результате чего были повреждены хозяйственные постройки на территории домовладения. Через несколько минут обстрел повторился, однако пострадавших не было.

Днепропетровская область. Глава областной военной администрации Сергей Лысак написал, что вечером украинским защитника удалось приземлить 3 вражеских беспилотника на территории региона.

"Их сбили в Синельниковском и Днепровском районах. Никопольщину агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. По райцентру и Марганецкой громаде выпустил с десяток снарядов. Никто не пострадал. На других территориях области обошлось без вражеских атак", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что ВС РФ сбросили авиабомбу в Запорожской области и атаковали Херсонщину. Российские оккупанты начали сбрасывать управляемые авиабомбы по гражданским в населенных пунктах Украины в тылу, что создает дополнительную угрозу для мирного населения.