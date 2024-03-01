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Военный Фокус Российско-украинская война

13 самолетов и почти 28 500 бойцов: озвучены потери ВС РФ в феврале (фото)

Татьяна Зарембо
Фото: Генштаб ВСУ | Потери российских оккупантов растут с бешеной скоростью

В течение февраля 2024 года российские войска активно теряли личный состав, танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и установки ПВО.

За месяц 2024 года, с 1 февраля по 1 марта, потери врага составили 28 450 оккупантов и 3 854 единицы вооружения и военной техники. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил командующий Сухопутных войск, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Среди уничтоженной в течение февраля военной техники российских войск:

  • 288 танков;
  • 809 боевых бронированных машин;
  • 878 артиллерийских систем;
  • 24 РСЗО;
  • 28 установок ПВО;
  • 2 корабля;
  • 939 единиц автотехники;
  • 149 единиц спецтехники.

Больших успехов достигли ВСУ в воздушном пространстве. В течение февраля было сбито:

  • 1 вертолет;
  • 13 самолетов;
  • 658 БПЛА;
  • 65 ракет.
Фото: Telegram

Потери россиян в январе 2024 года

В первом месяце этого года Силами обороны Украины ликвидировано около 26 220 человек личного состава противника.

Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:

  • 339 танков;
  • 686 боевых бронированных машин;
  • 746 артиллерийских систем;
  • 33 РСЗО;
  • 38 установок ПВО;
  • 937 единиц автотехники;
  • 185 единиц спецтехники противника.

Было сбито 3 самолета, а также 479 БпЛА и 138 вражеских ракет.

Фокус писал, что российские оккупанты уже потеряли на территории Украины те объемы ресурсов, с которыми наступали 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном во вторую годовщину полномасштабного вторжения.