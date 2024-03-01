13 самолетов и почти 28 500 бойцов: озвучены потери ВС РФ в феврале (фото)
В течение февраля 2024 года российские войска активно теряли личный состав, танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и установки ПВО.
За месяц 2024 года, с 1 февраля по 1 марта, потери врага составили 28 450 оккупантов и 3 854 единицы вооружения и военной техники. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил командующий Сухопутных войск, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Среди уничтоженной в течение февраля военной техники российских войск:
- 288 танков;
- 809 боевых бронированных машин;
- 878 артиллерийских систем;
- 24 РСЗО;
- 28 установок ПВО;
- 2 корабля;
- 939 единиц автотехники;
- 149 единиц спецтехники.
Больших успехов достигли ВСУ в воздушном пространстве. В течение февраля было сбито:
- 1 вертолет;
- 13 самолетов;
- 658 БПЛА;
- 65 ракет.
Потери россиян в январе 2024 года
В первом месяце этого года Силами обороны Украины ликвидировано около 26 220 человек личного состава противника.
Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:
- 339 танков;
- 686 боевых бронированных машин;
- 746 артиллерийских систем;
- 33 РСЗО;
- 38 установок ПВО;
- 937 единиц автотехники;
- 185 единиц спецтехники противника.
Было сбито 3 самолета, а также 479 БпЛА и 138 вражеских ракет.
Фокус писал, что российские оккупанты уже потеряли на территории Украины те объемы ресурсов, с которыми наступали 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном во вторую годовщину полномасштабного вторжения.