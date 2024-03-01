Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus, — Bloomberg

Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, отметил, что в Берлине "должны прекратить искать оправдания". Позицию Олафа Шольца в Лондоне называют "пощечиной союзникам".

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украине очень нужны ее ракеты Taurus.

Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, заметил, что "Германия должна прекратить искать оправдания".

Как добавляют в издании, Лондон предлагал решения для преодоления сопротивления Берлина по отправке ракет, включая соглашение об обмене, согласно которому будет поставлять Украине больше Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Британии дальнобойные ракеты на замену.

"Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца неправильные, безответственные и являются пощечиной союзникам. Шольц должен дать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы", — отметила председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс, добавляет Bloomberg.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".

22 февраля немецкий Бундестаг проголосовал за рекомендацию, которая призывает выделить дополнительную помощь Украине. Речь идет, в частности, о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Taurus.

В свою очередь Олаф Шольц 26 февраля в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus, объяснив свою позицию риском втянуть Германию в войну с Россией. Он заявил, что его раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас Киеву, и дискуссией о ракетах Taurus.