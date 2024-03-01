300 метров до фронта: "белые ангелы" под обстрелами эвакуировали детей (видео)

На территории Торецка еще остались люди. Среди них — 17 детей.

Из Торецка Донецкой области "белые ангелы", подразделения полицейских, которые эвакуируют людей из прифронтовых населенных пунктов, сумели вывезти семью с двумя детьми. Об этом сообщила полиция Донецкой области в Telegram.

Полицейские совместно с эвакуационной группой ГСЧС "Феникс" вывезли из-под обстрелов 6 человек. Удалось эвакуировать двух мальчиков, их родителей и маломобильных бабушек.

"Сейчас вся семья — вместе в безопасности, для них подыскали приют в Киеве", — говорится в сообщении.

На территории Торецка еще остались люди. Среди них — 17 детей.

Ситуация в Донецкой области от Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины в районе Бахмута, как говорится в отчете Генштаба, отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка.

Украинские воины отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов: Тоненькое, Бердичи, Орловка, Невельское, Первомайское Донецкой области. В районе Авдеевки продолжаются бои.

Врага и в дальнейшем сдерживают в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Победа Донецкой области, где российские оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Напомним, 29 февраля стало известно, что российские войска начали сбрасывать КАБы по городам Украины в тылу. В результате атаки были повреждены 9 жилых домов, газопровод и автомобили. Удар свидетельствует о том, что захватчики начали сбрасывать КАБы по тыловым городам. От Николаевки до линии фронта более 20 км.