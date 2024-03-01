"Инвестируйте в Америку": США приглашают Южную Корею строить верфи

Соединенные Штаты имеют значительный дефицит кадров в корабельной отрасли, поэтому с ноября 2023 года заработала программа "Новое морское государство". Она предусматривает привлечение иностранных компаний, в том числе через субсидии.

Министр Военно-морских сил Карлос Дель Торо во время визита в Южную Корею предложил двум крупнейшим кораблестроительным компаниям создать свои офисы в США. Об этом сообщает Breaking Defense.

Во время недавней поездки Дель Торо встретился с руководителями Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries. Дискуссии сосредотачивались на привлечении корейских инвестиций в судостроительные объекты на территории США.

"Во время каждого из этих мероприятий я открывал простую, но важную возможность: инвестировать в Америку. Я был чрезвычайно доволен сильным интересом, выраженным лидерами каждого из этих судостроителей мирового класса, в создании дочерних компаний в США и инвестировании в верфи в Соединенных Штатах", — заявил Дель Торо.

Визит министра является частью инициативы "Новая морская держава", часть из которой нацелена на привлечение судостроителей из стран-союзников в американскую промышленную оборонную базу. Должность министра ВМС предусматривает возможность субсидировать определенные корабельные компании, если корабль имеет двойное назначение как коммерческое, так и военное. Он привел пример, что если в США построить корабль стоит 100 млн долларов, а за рубежом – 80 млн, то США могли бы компенсировать 20 млн долларов.

"Мы станем судостроителем, который внесет вклад не только в развитие ВМС Республики Корея и ВМС Филиппин, но и в развитие флота ВМС США", — сообщила компания HD Hyundai.

Дель Торо назвал корейские производители ведущими и создающими промышленные стандарты.

Напомним, 12 января СМИ писали, что в США задерживается построение новых фрегатов из-за дефицита рабочей силы.

10 ноября стало известно, что ВМС США планируют поставку двух субмарин в 2024 году после срыва графика производства.