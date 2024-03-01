В России успешно атаковали комплекс "Панцирь-С1", стоимостью в $15 млн, — ГУР (видео)

После попадания "Панцирь" был выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери — ранения получили двое российских оккупантов.

В результате успешного огневого поражения 29 февраля был поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Атака на вражеское средство противовоздушной обороны состоялась вблизи населенного пункта Головчино Белгородской области. После попадания "Панцирь" был выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери — ранения получили двое российских оккупантов.

Указанный комплекс предназначен для прикрытия военно-промышленных и военных объектов. Стоимость российского РГК "Панцирь С-1", как сообщили в ведомстве, составляет около 15 миллионов долларов.

"Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Уничтожение ЗРГК "Панцирь-С1" в Белгородской области

В Белгородской области РФ в результате обстрела, как сообщили российские журналисты 1 марта, был поврежден самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1". Также пострадали российские военные. По данным источников издания, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень 29 февраля.

По их данным, ранены двое военнослужащих. Гражданские не пострадали.

Напомним, 29 февраля стало известно, что ВСУ уничтожили еще два российских истребителя Су-34. Командующий Воздушных сил Николай Олещук уточнил, что вражеские истребители-бомбардировщики уничтожили утром на Авдеевском и Мариупольском направлениях.