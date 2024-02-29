В Сочи в аварию попал ЗРГК "Панцирь-С1", который сопровождала полиция (видео)

Ракетный комплекс выполнял поворот на большой скорости и перевернулся, а после ДТП его удалось поднять с помощью крана. Российские СМИ сообщили об аварии, однако вскоре все материалы "исчезли" с сайтов изданий.

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В Сочи Российской Федерации перевернулся самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", который двигался в сопровождении полиции. Об этом сообщили в Telegram-каналах"Осторожно, новости" и"Крымский ветер" в четверг, 29 февраля.

По информации администраторов канала, авария случилась рано утром возле моста через реку Мамайка. Кроме того, в местных пабликах появилась видеозапись инцидента, однако позже ее удалили.

Как добавляют в сети, ракетный комплекс в сопровождении машин дорожно-патрульной службы РФ выполнял поворот на большой скорости и перевернулся.

В конце концов ЗРГК удалось поднять с помощью крана. В Telegram-канале отметили, что движение в районе места аварии до сих пор затруднено.

Российские средства массовой информации также сообщили об аварии, однако вскоре все материалы "исчезли" с сайтов изданий. Стоит отметить, что российские медиа называют "военным грузовиком" ЗРГК "Панцирь-С1".

Напомним, 17 октября в Курской области России произошло ДТП с КамАЗом, во время которого погибли двое солдат срочной службы, а третий получил ранения.

Кроме того, 16 октября сообщалось, что во время рыбалки на озере в Ленинградской области России перевернулась лодка с тремя силовиками и одним гражданским. Из четырех мужчин только двое смогли выбраться на берег.