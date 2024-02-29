У Сочі в аварію потрапив ЗРГК "Панцирь-С1", який супроводжувала поліція (відео)

Ракетний комплекс виконував поворот на великій швидкості та перевернувся, а після ДТП його вдалося підняти за допомогою крана. Російські ЗМІ повідомили про аварію, однак невдовзі всі матеріали "зникли" з сайтів видань.

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У Сочі Російської Федерації перекинувся самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1", який рухався у супроводі поліції. Про це повідомили у Telegram-каналах "Осторожно, новости" та "Крымский ветер" у четвер, 29 лютого.

За інформацією адміністраторів каналу, аварія трапилася рано-вранці біля мосту через річку Мамайка. Крім того, у місцевих пабліках зʼявився відеозапис інциденту, однак пізніше його видалили.

Як додають у мережі, ракетний комплекс у супроводі машин дорожньо-патрульної служби РФ виконував поворот на великій швидкості та перекинувся.

Зрештою ЗРГК вдалося підняти за допомогою крана. У Telegram-каналі зазначили, що рух у районі місця аварії досі ускладнений.

Російські засоби масової інформації також повідомили про аварію, однак невдовзі всі матеріали "зникли" з сайтів видань. Варто зазначити, що російські медіа називають "військовою вантажівкою" ЗРГК "Панцирь-С1".

Нагадаємо, 17 жовтня к Курській області Росії сталася ДТП із КамАЗом, під час якої загинули двоє солдатів строкової служби, а третій дістав поранення.

Крім того, 16 жовтня повідомлялося, що під час риболовлі на озері в Ленінградській області Росії перекинувся човен із трьома силовиками й одним цивільним. З чотирьох чоловіків тільки двоє змогли вибратися на берег.