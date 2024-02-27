С-500 виявилися "гіперзвуковими": російський ЗРК пройшов фінальні випробування, — ЗМІ

Російські джерела стверджують, що "Прометей" перехопив балістичну ракету Р-29РМУ2 "Синева", яка нібито здатна ухилятися від традиційних систем ПРО.

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Російські пропагандисти стверджують, що за підсумками серії випробувань зенітно-ракетні системи останнього покоління С-500 "Прометей" продемонстрували свою здатність перехоплювати й знищувати "гіперзвукові цілі". Під час завершального випробування 22 лютого С-500 нібито успішно перехопив міжконтинентальну балістичну ракету Р-29РМУ2 "Синева", яка була запущена підводним атомним ракетним крейсером "Тула" з моря Лаптєвих. Про це повідомляє Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що перехоплена ракета "Синева" відома своєю високою швидкістю, маневреністю й здатністю ухилятися від традиційних систем протиракетної оборони.

"Успішне перехоплення ракети "Синева", аналога гіперзвукових цілей, підкреслює потенціал "Прометея" у плані значного посилення можливостей ППО", — стверджують автори матеріалу.

Тому після завершення фінальних випробувань новітній російський комплекс С-500 "Прометей" буде розгорнуто в Збройних силах РФ, про що раніше заявило Міністерство оборони країни-агресора.

Основні характеристики

ЗРК С-500 розроблено російським військово-промисловим концерном "Алмаз-Антей". Офіційно про її розробку було оголошено наприкінці 2000-х років.

Створення такої системи зумовлене прагненням мати зброю, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, літаки та потенційно гіперзвукові цілі. Тому С-500 призначена для боротьби з усіма типами надзвукових цілей, включно зі стратегічними бомбардувальниками, крилатими та балістичними ракетами.

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Максимальна дальність дії ракет 77Н6-Н і 77Н6-Н1 становить 600 кілометрів, а висота — до 200 кілометрів. Отже, якщо вірити заявленим характеристикам, "Прометей" здатний перехоплювати цілі як в атмосфері, так і за її межами.

Комплекс об'єднує в собі "передові радіолокаційні технології та командно-контрольні можливості, забезпечуючи виявлення, відстеження й ураження кількох цілей одночасно, включно зі стелс-літаками та ракетами, що використовують технології для ухилення від виявлення".

У матеріалі наголошується, що перехоплювачі нібито здатні уражати повітряні цілі, які летять зі швидкістю 5 Махів (понад 6 тисяч км/год). Це можливо завдяки поєднанню складних датчиків і засобів обчислення, які розраховують траєкторію перехоплення в режимі реального часу.

Нагадаємо, про завершення державних випробувань комплексу С-500 російські джерела повідомляли ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну — 2021 року. Тоді агентство ТАСС повідомляло, що систему "Прометей" уже почали постачати до лав російської армії.