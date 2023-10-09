Куди подівся "Прометей": у РФ мовчать про роботу ЗРК С-500

Протиракетний комплекс С-500 нібито поступив на озброєння ЗС РФ для оборони Москви. Він має перехоплювати цілі в радіусі 600 км, але нічого не чутно про його застосування.

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Наприкінці серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав завод "Алмаз-Антей", який розробляє та виробляє різні засоби ППО. Всі казали про С-300 та С-400, але вже давно не кажуть про С-500. Про це повідомляє Defense News.

Під час візиту російського міністра на "Алмаз-Антей" наголошувалось на ефективності різних систем: С-300, С-350 та С-400 в умовах повномасштабної війни проти України. Однак жодного слова не було про С-500 "Прометей".

РФ заявляла, що С-500 зможе перехоплювати гіперзвукові ракети в радіусі 600 км. Для порівняння С-400 має радіус дії 400 км, а С-300 — 150 км. Президент РФ Володимир Путін ще у 2018 році закликав розпочати серійне виробництво, але воно так і не стартувало.

Джерела видання повідомляють, що виробництво "Алмаз-Антея" зросло, але є дефіцит деталей, верстатів та робочої сили. Виробництво зенітних ракет майже не залежить від Заходу, чого не можна сказати про самі пускові та станції РЛС.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, який відстежує стан систем протиповітряної та протиракетної оборони, Росія почала розробку С-500 у 2010 році. У 2016 році нібито були відкриті заводи для виробництва зенітно-ракетних систем. Одна система С-500 коштуватиме приблизно від 700 до 800 мільйонів доларів у 2020 році та до 2,5 мільярдів доларів у 2023 році.

У 2021 році у РФ заявляли, що 1 армія ППО та ПРО оборони спецпризначення нібито отримала першу С-500. Її основним завданням було оборона Москви. Однак експерти заявляли, що вона була з обмеженими можливостями, зокрема без виявлення позаатмосферних цілей.

Окреме питання це ракети для комплексу. Наразі немає інформації, що РФ має мішені, які б імітували гіперзвукову ракету, а також доступу до електроніки. Заявлялось про створення ракети 77Н6-Н та 77Н6-Н1 з радіусом дії до 600 км. У РФ традиційно називають С-500 комплексом, який немає аналогів у світі та нібито кращий за американську систему THAAD.

У російській державній програмі озброєнь передбачається, що до 2027 року буде створено С-550 протиракетно-протикосмічна система. Вона має надійти у ПКС РФ до 2035 року. Проте наразі немає доказів, що С-550 існує.

Нагадаємо, у липня 2021 у РФ анонсували придбання 10 ЗРК С-500 "Прометей".

7 липня того ж року в Міноборони РФ провели тестові запуски зенітних ракет ЗРС С-500.