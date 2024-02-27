С-500 оказались "гиперзвуковыми": российский ЗРК прошел финальные испытания, — СМИ

Российские источники утверждают, что "Прометей" перехватил баллистическую ракету Р-29РМУ2 "Синева", которая якобы способна уклоняться от традиционных систем ПРО.

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Российские пропагандисты утверждают, что по итогам серии испытаний, зенитно-ракетные системы последнего поколения С-500 "Прометей" продемонстрировали свою способность перехватывать и уничтожать "гиперзвуковые цели". Во время заключительного испытания 22 февраля С-500 якобы успешно перехватил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 "Синева", которая была запущена подводным атомным ракетным крейсером "Тула" из моря Лаптевых. Об этом сообщает Army Recognition.

Обозреватели пишут, что перехваченная ракета "Синева" известна своей высокой скоростью, маневренностью и способностью уклоняться от традиционных систем противоракетной обороны.

"Успешный перехват ракеты "Синева" — аналога гиперзвуковых целей — подчеркивает потенциал "Прометея" в плане значительного усиления возможностей ПВО", — утверждают авторы материала.

Таким образом после завершений финальных испытаний новейший российский комплекс С-500 "Прометей" будет развернут в Вооруженных силах РФ, о чем ранее заявило Министерство обороны страны-агрессора.

Основные характеристики

ЗРК С-500 разработан российским военно-промышленным концерном "Алмаз-Антей". Официально о ее разработке было объявлено в конце 2000-х годов.

Создание такой системы обусловлено стремлением иметь оружие, которое способно перехватывать баллистические ракеты, самолеты и потенциально гиперзвуковые цели. Таким образом С-500 предназначена для борьбы со всеми типами сверхзвуковых целей, включая стратегические бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты.

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Максимальная дальность действия ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1 составляет 600 километров, а высота — до 200 километров. Таким образом, если верить заявленным характеристикам, "Прометей" способен перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами.

Комплекс объединяет в себе "передовые радиолокационные технологии и командно-контрольные возможности, обеспечивая обнаружение, отслеживание и поражение нескольких целей одновременно, включая стелс-самолеты и ракеты, использующие технологии для уклонения от обнаружения".

В материале отмечается, что перехватчики якобы способны поражать воздушные цели, которые летят со скоростью 5 Махов (свыше 6 тысяч км/ч). Это возможно благодаря сочетанию сложных датчиков и средств вычисления, которые рассчитывают траекторию перехвата в режиме реального времени.

Напомним, о завершении государственных испытаний комплекса С-500 российские источники сообщали еще до начала полномасштабного вторжения в Украину — в 2021 году. Тогда агентство ТАСС сообщало, что система "Прометей" уже начала поставляться в ряды российской армии.