БПЛА на Белгородщине повредили ЗРГК "Панцирь-С1": ранения получили оккупанты, — росСМИ

По данным источников издания, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень 29 февраля. Мирные жители не пострадали.

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В Белгородской области Российской Федерации в результате обстрела поврежден самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1". Также пострадали российские военные. Об этом пишет издание ASTRA.

"ЗРГК "Панцирь-С1" поврежден в результате обстрела Белгородской области. Ранены двое военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным источников ASTRA, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень 29 февраля.

Село Головчино в Грайворонском районе Белгородской области на карте

Как добавляют администраторы канала, беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ранения получили двое военнослужащих Министерства обороны РФ. Мирные жители не пострадали.

БПЛА в Белгородской области

На момент публикации материала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщал об ударах в районе села Головчино. Однако в Министерстве обороны РФ заявили об атаке с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ около 12:50.

По сообщениям Минобороны, средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был якобы уничтожен над территорией Белгородской области. Традиционно в атаке российское ведомство обвинило Украину.

Заявление Минобороны РФ об атаке БПЛА

Напомним, 29 февраля в сети сообщили, что в Сочи Российской Федерации перевернулся самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", который двигался в сопровождении полиции.

Также 20 февраля издание ASTRA сообщило, что в России во время обстрела пострадали российские военные. Несколько из них были убиты, несколько — получили ранения.

Ранее сообщалось, что командование РФ переправило сводный полк 116 бригады Росгвардии в Белгородскую область, вооружив его танками, боевыми бронемашинами и артиллерией.