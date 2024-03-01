БПЛА на Бєлгородщині пошкодили ЗРГК "Панцирь-С1": поранення отримали окупанти, — росЗМІ

За даними джерел видання, 4 безпілотники атакували територію в районі села Головчине у Грайворонському районі опівдні 29 лютого. Мирні мешканці не постраждали.

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У Бєлгородській області Російської Федерації в результаті обстрілу пошкоджено самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1". Також постраждали російські військові. Про це пише видання ASTRA.

"ЗРГК "Панцир-С1" пошкоджено внаслідок обстрілу Білгородської області. Поранено двох військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

За даними джерел ASTRA, 4 безпілотники атакували територію в районі села Головчине у Грайворонському районі опівдні 29 лютого.

Село Головчине у Грайворонському районі Бєлгородської області на карті

Як додають адміністратори каналу, безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Поранення отримали двоє військовослужбовців Міністерства оборони РФ. Мирні мешканці не постраждали.

БПЛА у Бєлгородській області

На момент публікації матеріалу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не повідомляв про удари в районі села Головчине. Однак в Міністерстві оборони РФ заявили про атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ близько 12:50.

За повідомленнями Міноборони, засобами ППО безпілотний літальний апарат було нібито знищено над територією Бєлгородської області. Традиційно в атаці російське відомство звинуватило Україну.

Заява Міноборони РФ про атаку БПЛА

Нагадаємо, 29 лютого у мережі повідомили, що у Сочі Російської Федерації перекинувся самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1", який рухався в супроводі поліції.

Також 20 лютого видання ASTRA повідомило, що у Росії під час обстрілу постраждали російські військові. Кілька з них були вбиті, кілька — отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що командування РФ переправило зведений полк 116 бригади Росгвардії в Бєлгородську область, озброївши його танками, бойовими бронемашинами й артилерією.