Турция тестирует новые глиссадные бомбы TOLUN GPS/INS: что известно о боеприпасе (видео)

Боеприпас может запускаться с воздушной платформы с помощью интеллектуальной пусковой системы SADAK-4T Salan. Дальность поражения авиабомбы может достигать 55 км.

Ведущая оборонная компания Турции, Aselsan, недавно завершила успешные испытания своей последней новинки — управляемого боеприпаса TOLUN GPS/INS, размещенного на интеллектуальной пневматической четырехместной стойке (SADAK-4T). Об этом 29 февраля сообщил глава оборонной промышленности страны Халук Гергюн.

С истребителя F-16, оснащенного пусковой платформой SADAK-4T, были запущены четыре высокоточные глиссадные бомбы TOLUN, которые точно поразили четыре различные цели.

Удары были нанесены с расстояния 30 км, что демонстрирует расширенные возможности Турции по использованию своих ВВС для нанесения точных и скрытых авиаударов по целям потенциального противника.

"Мы успешно испытали потенциал увеличения силы, который мы предоставим нашим ВВС с помощью боеприпасов TOLUN, выпущенных по многочисленным целям из системы запуска SADAK-4T", — говорится в сообщении.

По словам инженеров Aselsan, интеграция SADAK-4T и TOLUN позволяет одному боевому самолету одновременно поражать до восьми различных целей, что еще больше повышает эффективность воздушных сил Турции.

Что известно о турецкой авиабомбе

Глиссадная бомба TOLUN представляет собой комплексный управляемый полнофункциональный боеприпас GPS/INS, который может запускаться с воздушной платформы с помощью интеллектуальной пусковой системы SADAK-4T Salan, разработанной для повышения оперативных возможностей и поражения нескольких целей за один вылет.

Миниатюрная бомба, дальность действия которой при благоприятных условиях составляет около 100 км, является эквивалентом бомбы МК-81 и имеет вес около 113 кг.

Боеприпас способен пробивать железобетонные цели толщиной 1 метр благодаря высокой точности попадания и специальной конструкции носовой части, что делает его эффективным для поражения стратегических целей в различных боевых сценариях. При этом разработчики утверждают, что дальность авиабомбы достигает 55 км.

Глиссадная бомба TOLUN

Напомним, турецкий национальный боевой самолет KAAN, который был разработан Turkish Aerospace Industries, 21 февраля впервые поднялся в небо. Ожидается, что первый самолет поступит в строй Воздушных сил Турции в 2028 году.