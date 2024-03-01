Россия хочет "выторговать оперативную паузу": Подоляк о "мирных предложениях РФ" весной 2022 года

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, никаких реальных возможностей договориться со страной-агрессором не было. Москва не меняла условия капитуляции Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность достижения договоренностей с Кремлем весной 2022 года. Он привел ряд аргументов, почему вариантов по "мирному соглашению" не было. Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале 1 марта.

"Еще раз о "мирных предложениях РФ весной 2022-го "Предлагаю все-таки пользоваться логикой (ирония) и повторно оценить известные (неизменные) факты", — отметил он.

Россия "ультимативно" потребовала отдать ей оккупированные территории

По словам Подоляка, Российская Федерация "масштабно заходит в другую страну и массово убивает граждан этой страны". Основной целью россиян является — захват территории, переформатирование государства, прямая и косвенная оккупация.

Кроме того, советник главы Офиса президента подчеркнул, что на первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) Россия ультимативно требовала отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться.

"Отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочитать предложение "мира", а не безусловной капитуляции?", — говорится в сообщении.

Вскрылись массовые факты "геноцидных практик" РФ

Также Подоляк отметил, что после тактических "поражений в северных областях Украины и бегства из Киевской области" раскрылись массовые факты "геноцидных практик" РФ и истинные намерения страны-агрессора в Украине. А это, по его словам, окончательно сделало невозможным любые контакты с Россией.

Москва хочет "выторговать оперативную паузу"

"Вывод простой. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда этих условий не принимала", — отмечает он.

Как добавляет Подоляк, сейчас Россия снова хочет уничтожить Украину, но ищет возможности "выторговать себе оперативную паузу", чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия.

"Вопрос: зачем периодически возвращаться к несуществующей теме и пытаться выдать известные капитулятивные требования РФ за что-то новое, что совершенно точно не могло привести к "миру"? Почему нужно продолжать не понимать, что такое масштабное вторжение РФ должно было закончиться лишь капитуляцией Украины на кровожадных условиях РФ, а не привести к "миру", — пишет он.

Напомним, 29 февраля в американском Институте изучения войны сообщили, что президент России Владимир Путин хотел привлечь к себе внимание Запада, поэтому во время послания к Федеральному собранию использовал ядерную риторику.