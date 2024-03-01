Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтийским морем (видео)

Истребители НАТО за последние сутки дважды перехватывали российские военные самолеты над Балтикой.

Французские истребители Mirage 2000-5 в четверг, 29 февраля, перехватили над Балтийским морем два российских Су-30М, а затем Ан-72. Об этом 1 марта сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети X.

"Посмотрите, как выглядит перехват вчера над Балтийским морем двумя французскими Mirage 2000-5 двух российских Су-30М", — говорится в сообщении.

Чуть позже французские самолеты перехватили и российский Ан-72 в международном пространстве к северу от Польши.

Ситуация в небе Балтики

Французские военные самолеты находятся в ряде стран-членов НАТО в рамках миссии "Воздушная полиция НАТО", направленной на безопасность воздушного пространства Альянса. Эти миссии были усилены после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Франции, 27 февраля Франция также поднимала в воздух истребители для перехвата российского военного самолета. Речь идет об Ил-20, который находился у побережья Эстонии.

Российские военные самолеты регулярно совершают полеты с материковой части России в Калининград и обратно, а это означает, что подобные действия являются достаточно привычным явлением в регионе. Самолеты НАТО ранее ежегодно совершали около 400 перехватов российских самолетов.

В 2024 году стало известно о ряде двусторонних соглашений по безопасности, заключенных со странами Европейского Союза и НАТО: с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и др. Согласно текстам соглашений, речь идет о предоставлении военной и гуманитарной поддержки, но не указано о возможности вступления иностранных армий в войну с РФ.