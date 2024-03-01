В центре Севастополя в результате взрывов пропал свет, — СМИ (карта, видео)

Украинские войска, как сообщили в Telegram-канале Mash, пытались атаковать Крымский мост ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами ADM-160 MALD.

В центре Севастополя пропал свет после того, как раздались взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале "ЧП/Севастополь".

На многих улицах, как заявили местные жители, отсутствует электроснабжение. Официально оккупационная администрация информацию не комментировала.

В Telegram-канале Mash сообщили, украинские войска пытались атаковать Крымский мост. Это якобы произошло комбинированным ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами ADM-160 MALD.

Фото: ЧП Севастополь/ Telegram

За несколько часов до первой атаки, как говорится в сообщении, в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Накануне второго удара взлетел самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon. В 14:00 якобы был первый удар — с ракетами ADM-160 MALD, которые в теории должны были обнаружить ПВО. После этого якобы запускали британские Storm Shadow.

Российская ПВО, как проинформировал Mash, сбила по меньшей мере 12 ракет, жертв и разрушений нет. Предварительно, небольшое количество осколков упало на ВПП аэропорта Бельбек. Над Крымским мостом тем временем выпущена дымовая завеса, движение временно перекрыто.

Удары по Крыму 1 марта

В оккупированном Севастополе 1 марта прогремели взрывы. Местные жители заявили, что всего взрывов могло быть пять. Над бухтами виден дым. Также взрывы прогремели в центре города.

Также над Гвардейским поднимается столб дыма. Именно там расположена большая военная база оккупантов.

В районе Евпатории и в Сакском районе, как сообщали очевидцы, также активно стреляли российские системы ПВО. Возле села Воробьево Сакского района слышали взрывы.

Напомним, 29 февраля в Крыму прогремели взрывы. Жители полуострова утверждали, что взрывалось возле Ялты и Евпатории. Похожие звуки на работу ПВО, слышали возле Симферополя и в Красногвардейском районе. Кроме того, было громко возле села Марьино и еще раз возле Симферополя.