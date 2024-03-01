Британия склоняет Германию предоставить Украине ракеты Taurus, — Bloomberg

По словам журналистов, высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украине нужны ее ракеты Taurus.

Британская сторона выдвинула Германии план, который, по их мнению, может обеспечить Украине больше крылатых ракет Taurus. В случае, если Берлин не проявит заинтересованности в таком варианте, имеется ясная альтернатива. Об этом пишет Bloomberg.

Британия предложила Германии план, включающий соглашение о взаимном обмене, согласно которому Великобритания будет увеличивать поставки собственных ракет Storm Shadow в Киев, а затем Германия предоставит Украине ракеты большой дальности взамен.

Ведущие британские министры и официальные лица ясно демонстрировали Германии, что для Украины крайне важны ракеты Taurus производства Германии.

"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не в той должности, не в то время", — заявил бывший министр обороны Бен Уоллес.

Во время встречи с гражданами в Дрездене в четверг, Шольц объяснил свою позицию, отметив, что Германия не может поставлять Украине оружие с дальностью действия 500 км, поскольку это может создать угрозу для региона, включая Москву. Он подчеркнул важность того, чтобы знать, куда такое оружие может быть направлено, и выразил убеждение, что это можно сделать только через активное участие немецких войск в контроле целей.

Это говорит о более широком споре, развившемся между Великобританией и Германией из-за очевидных упоминаний Шольца на этой неделе о том, что британские и французские войска помогают украинцам использовать системы оружия большой дальности против российских целей.

"То, что делают британцы и французы по контролю за целями и сопутствующему контролю за целями, невозможно сделать в Германии", — сказал Шольц в понедельник.

Некоторые британские законодатели расценили эти замечания как публичный комментарий Шольца по поводу секретной деятельности британских солдат в Украине. "Небольшое количество личного состава" "поддерживает вооруженные силы Украины", заявил во вторник спикер премьер-министра Риши Сунака Дэйв Парес, не сообщая подробностей.

Напомним, 22 февраля немецкий Бундестаг проголосовал за рекомендацию, которая призывает выделить дополнительную помощь Украине. Речь идет, в том числе о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Taurus.

В свою очередь Олаф Шольц 26 февраля в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus, объяснив свою позицию риском втянуть Германию в войну с Россией. Он заявил, что его раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас Киеву, и дискуссией о ракетах Taurus.