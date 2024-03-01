Россия начнет другие войны в Европе, если сможет победить Украину, — глава МИД Чехии

Министр Ян Липавский сказал, что пределы российских имперских амбиций. Для этого надо продолжать помогать Украине и ужесточать санкции.

Если Россия сможет победить Украину, то она не остановится. Кремль будет устраивать новые так называемые "СВО" в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Ceske Noviny.

По его словам, необходимо и дальше продолжать помогать Украине, а также усиливать давление на Россию и ее союзников через санкции.

"Поражение Украины принесло бы новые ресурсы победителям и открыло бы двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе", – сказал Липавский.

Он также отметил, что нужно умерить пределы российских имперских амбиций.

"Война в Украине – это также и наша война. На карту поставлено наше будущее", – сказал глава чешской дипломатии.

Липавский отметил, что, вдохновившись безнаказанностью России, другие "хищники" по всему миру также последуют примеру Кремля и начнут нападать на своих соседей.

Также министр заявил, что европейцы довольно долго страдали от стратегической прокрастинации после того, как закончилась Холодная война. Так, многие поверили, что падение коммунизма и развал СССР привели к игнорированию четких предупреждений. Например, война России в Грузии, аннексия полуострова Крым, а также убийство Кремлем своих политических оппонентов.

По словам Липавского, еще одной державой, которая стремится изменить основанный на правилах международный порядок, является Китай. "Внешняя политика Китая становится все более агрессивной", — сказал он, напомнив предупреждение Пекина о том, что он может использовать военную силу против Тайваня.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Чехия больше не выдает визы и виды на жительство россиянам и белорусам. Заявления на получение вида на жительство в Чехии, которые уже направлены в посольство гражданами России или Беларуси, считаются неприемлемыми.