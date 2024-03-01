Без НАТО: в WSJ ознакомились с черновиком соглашения мира между Украиной и Россией 2022 года

Относительно вступления в ЕС никаких запретов не обсуждалось, но россияне требовали сократить численность Вооруженных сил Украины до 85 тысяч солдат, 343 танков и 519 артиллерийских систем.

В Wall Street Journal ознакомились с черновиком соглашения, в котором прописаны условия мира между Украиной и Россией после соответствующих переговоров в апреле 2022 года. Соответствующий материал опубликовали 1 марта.

Проект, разработанный вскоре после вторжения РФ, показывает уровень требований оккупантов. В представленном документе на 17 страниц указано, что власти РФ требовали сократить численность ВСУ до 85 тысяч солдат, 343 танков и 519 артиллерийских систем.

Русский язык оккупанты требовали ввести в государственных органах и судах. При этом Киев настаивал на 250 тысячах военнослужащих в ВСУ, 800 танках и 1900 артиллерийских орудиях.

Запрет Украине вступать в НАТО и получать иностранное оружие — одно из основных требований. Относительно вступления в ЕС никаких запретов не обсуждалось. Россия также стремилась сохранить за собой территорию Крыма. Судьбу "ДНР" и "ЛНР" должны были лично обсудить Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Кремль требовал, чтобы в случае нарушения договора нейтралитет Украины защищали сама Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Власти РФ также просили отменить взаимные санкции, но Украина отказалась от этого требования. В качестве гарантии безопасности Киев также требовал включить пункт о закрытии воздушного пространства на случай нападения на страну.

Мирные переговоры украинской и российской делегаций продолжались до июня 2022 года. В конце концов, соглашение так и не подписали, когда после освобождения Киевской области раскрылись масштабы российских военных преступлений в Украине. Впоследствии состояние украинских войск улучшилось, а союзники предоставили оружие для отражения вторжения.

Напомним, 1 марта главный российский дипломат Сергей Лавров заявил, что Евросоюз якобы "вытягивал" из РФ все жилы, все уступки. Он также обвинил страны Запада в том, что они не выполняют решения ООН. Также Лавров отметил, что Запад не рассматривал Россию как страну, которую можно уважать.