"Дают стаканчики": бывшие военнопленные рассказали, что для них сделал Красный Крест (видео)

Защитники "Азовстали" рассказали, что россияне не пускают представителей Красного Креста к украинским военнопленным. Однако за российскими пленниками организация следит очень внимательно.

Украинские военные из бригады НГУ "Азов", которые вернулись из российского плена, рассказали о бездействии организации Красный Крест (КК) в отношении обмена военнопленными. Видео, в котором Владислав "Википедия" Жаворонок, Валерия "Нава" Субботина делятся своим мнением, было опубликовано на YouTube-канале "Характер".

Как рассказал Жаворонок, ему удалось пообщаться с Патриком Гамильтоном, главой американского отделения Красного Креста. Тот заявил, что представителей организации россияне не пускают к украинским военнопленным.

"Что по Украине? Что по военнопленным? А ничего. А почему вы (Красный Крест, — ред.) говорили, что контролируете военнопленных, они же это говорили к нашему обмену", – отметил Жаворонок.

По его словам, за все время пребывания в плену он ни разу не видел представителей Красного Креста. Однако организация все равно отчитывалась перед общественностью о том, что украинские военнопленные якобы содержатся в надлежащих условиях.

Он также отметил, что Красный Крест дотошно проверяет, как Украина содержит россиян в плену. Так, российские военнопленные пожаловались на то, что у них слишком жесткие матрасы. В КК с этим согласились.

"В то время, когда украинцы говорят, что там ужасные условия. Мы сейчас говорим о вырванных зубах, мы сейчас говорим об умерших там людях, которые просто сгнили от своих болезней, потому что россияне даже не сделали запросов на лекарства. А Красный Крест говорит: Мы не можем это публиковать. Мы не можем это подтвердить", — рассказал Жаворонок.

Красный Крест не контролирует условия содержания украинцев в плену

Поделилась опытом и Валерия Субботина. По ее словам, после обмена им раздавали чашки с чаем с логотипом Красного Креста.

"Мы, выходит, их рекламируем, мы стоим все на этих фотках после обмена со стаканами с Красным Крестом. Как будто они чем-то помогли", – отметила она.

Жаворонок призвал Красный Крест рассказать правду о том, что организация совсем не контролирует то, как россияне содержат украинских военнопленных.

"Прямой ответ этого Гамильтона был, что "так у нас нет оружия, как мы можем россиян заставлять". Им не нужно оружие, чтобы принуждать. Я понимаю, что если россияне упрутся, то они упрутся, но вы, как самая крупная гуманитарная организация, ну правду скажите", — сказал он.

Субботина сказала, что представители Красного Креста могут ездить с только что освободившимися украинскими военнопленными в больницу, чтобы там задокументировать их состояние. Однако даже этого не происходит.

"То жесть, не давайте стаканчики, а приезжайте на обмен, поезжайте с нами в больницу. Они не приезжают и не разговаривают с нами, не смотрят на нас, они дают стаканчики. Супер", – сказала она.

Украинские военные о бездеятельности Красного Креста (смотреть с 57 минуты)

Напомним, Омбудсман обратился к ООН и Красному Кресту относительно расстрела пленных бойцов ВСУ россиянами. Дмитрий Лубинец заявил, что КК имеет уникальный мандат по фиксации фактов нарушения прав именно военнопленных. Нужно расстрел фиксировать как отдельный случай.