Омбудсман обратился к ООН и Красному Кресту относительно расстрела пленных бойцов ВСУ россиянами

Красный Крест имеет уникальный мандат по фиксации фактов нарушения прав именно военнопленных, говорит Дмитрий Лубинец.

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Мониторинговая миссия ООН и Красный Крест получили запрос от Дмитрия Лубинца, уполномоченного Верховного совета по правам человека, о расстреле пленных бойцов украинского войска российскими захватчиками. Об этом он рассказал в комментарии "Суспільному".

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Он отметил, что уже обратился с официальным письмами в соответствующие инстанции. Лубинец напомнил, что это уже не первый случай, когда РФ цинично нарушает Женевские конвенции и международные договоры.

"Официально письма от меня ушли", — пояснил уполномоченный.

В то же время он не ожидает прорывных решений. По словам Лубинца, Международный Комитет Красного Креста имеет уникальный мандат по фиксации фактов нарушения прав именно военнопленных.

По мнению Омбудсмена, нужно расстрел фиксировать как отдельный случай. Он напомнил, что эти отчеты, кроме того, объявляют публично, отдельно по ним могут сделать заседание Генеральной ассамблеи ООН.

Бои за Авдеевку — расстрел украинских пленных

В сети 2 декабря появилось видео, на котором можно было увидеть двух украинских военных, сдававшихся в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении. Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что соответствующие действия российских захватчиков являются нарушением международного права и актом терроризма.

Впоследствии, как рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, украинские военные ликвидировали оккупантов, которые расстреляли двух украинских бойцов. В то же время в ГУР не подтверждают ликвидацию оккупантов, которые расстреляли бойцов ВСУ под Авдеевкой.

Напомним, ВС ВСУ назвали главную цель "шахедов" в Украине. В городе в Хмельницкой области расположен аэродром базирования самолетов тактической авиации ВСУ.