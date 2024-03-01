Нападение на женщину в селе Космач: скандал произошел из-за российской пропаганды, — Times

По словам журналистов, в чате села Космач в Viber некто опубликовал ложное сообщение. В нем говорилось о сотрудницах ТЦК, которые должны приехать в село и под прикрытием раздавать повестки.

Нападение на женщину с ребенком в селе Космач 6 февраля произошло из-за российской пропаганды. Об этом пишет издание The Times.

Журналисты напомнили, что 6 февраля 24-летняя Иванна Ванджурак, ее дочь, а также 21-летняя подруга подверглись нападению жителей сила Космач.

"Они пытались перевернуть нашу машину, хотели причинить нам вред", — рассказала Ванджурак журналистам.

По ее словам, в Космаче она хотела забрать с почты посылки. Их машина приблизилась к селу, ее остановила толпа приблизительно из 100 человек. Люди хотели выяснить, кто едет в автомобиле.

"Моя дочь страдает от ночных кошмаров: она просыпается среди ночи. Ей снится, что эти женщины пытаются ворваться в наш дом", — рассказала девушка.

По словам журналистов, брат Иванны служит на передовой.

"Как же так, что мне теперь приходится бояться и россиян, и соседей?" — спросила она.

Как рассказал журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов, российские агенты каждую неделю публикуют 166 миллионов лживых сообщений через фейковые аккаунты в социальных сетях. Такая кампания по дезинформации направлена на подрыв национальной решимости Украины

Издание пишет, что в чате села Космач в Viber некто опубликовал ложное сообщение. В нем говорилось о сотрудницах ТЦК, которые в скором времени должны приехать в село и под прикрытием раздавать повестки.

В местном отделении СБУ журналистам рассказали, что этот инцидент еще расследуется. Следствие предполагает, что сообщение является примером "косвенной" российской дезинформации. Предполагается, что автор – местный житель, а не оперативник спецслужб РФ. Однако многие утверждения, которые были написаны, основаны именно на российской пропаганде.

"Они (жители, заблокировавшие дорогу, — ред.) напрямую цитировали российскую пропаганду из социальных сетей", — сказал источник.

Как рассказала женщина по имени Галина, которая принимала участие в акции протеста, она не против мобилизации, однако не одобряет методы работы ТЦК.

В материале говорится, что в сети распространяются видео, на которых видно, как сотрудники ТЦК хватают на улице мужчин и отправляют их на военную службу. Однако в СБУ заявили, что такие инциденты носят единичный характер, а российские "тролли" их преувеличивают.

Как рассказал председатель Космачской общины Дмитрий Мохначук, протестующие не олицетворяют ценности села. Так, в армии служит множество местных жителей, а шестеро из них — погибли.

Нападение на женщину в Космаче: что известно

Напомним, 7 февраля Иванна Ванджурак заявила на своей странице в Facebook, что она подверглась нападению в селе Космач, когда вместе с ребенком ехала на почту. По ее словам, местные жители утверждали, что она "наводчица военкомата". Она отметила, что люди пытались вытащить из авто, а одна из женщин ударила битой по голове ребенка.

Как позже рассказал Дмитрий Мохначук, около сотни человек перекрывали дорогу, чтобы не пропустить машины, в которых якобы должны были находиться сотрудники ТЦК.по его словам, среди протестующих было много женщин. По его словам, они собрались, так как в местной группе кто-то написал, что в поселок едут шесть машин с ТЦК. Сообщение оказалось фейковым.

Уже 10 февраля сотрудники ТЦК провели беседу с жителями Космача. Замглавы областного ТЦК и СП Ивано-Франковской области Роман Бондар сказал, в регионе с начала полномасштабного вторжения России мобилизовали примерно 2% от населения.