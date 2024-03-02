Слишком слабая оборона: NYT об украинских фортификационных сооружениях (фото)

Журналисты заявляют, что одна из причин, почему российская армия продвигается на Авдеевском направлении, являются слабые и "рудиментарные" оборонительные укрепления ВСУ.

Российские войска продолжают постепенно достигать определенных успехов на Авдеевском направлении. Среди причин дефицит боеприпасов и уменьшение западной помощи. Но есть еще одна причина — плохие фортификационные сооружения. Об этом сообщает The New York Times.

Украина пытается сдержать наступление оккупантов после выхода из Авдеевки. Однако на этих рубежах плохо обустроена оборона, утверждают журналисты после анализа спутниковых снимков. Траншеи называют редкими и рудиментарными, они не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность.

За неделю после захвата Авдеевки российские войска смогли продвинуться дальше и захватить три села к западу от города. По меньшей мере за еще одно сейчас происходит борьба. Американские официальные лица в частном порядке заявляют об обеспокоенности, что Украина не укрепила свои оборонительные линии достаточно хорошо, и что теперь сталкиваются с последствиями. РФ медленно, но неуклонно продвигается к западу от Авдеевки.

Журналисты сравнивают украинские траншеи с российскими на Запорожском направлении Фото: Planet Labs Inc.

В издание заявляют, что Украина вела оборону Авдеевки с 2014 года и времени на подготовку фортификационных сооружений было достаточно. Но часто окопы представлять собой "рудиментарные" земляные укрепления. Особенно контраст журналистам заметно на фоне российских оборонительных укреплений в районе Вербового и Роботино, где летом 2023 года ВС РФ смогли удержать украинское наступление.

Фортификация на Авдеевском направлении Фото: Planet Labs Inc.

Причин отсутствия мощных оборонительных укреплений может быть много. Украина, возможно, была слишком сосредоточена на наступательных операциях, а выделение денег на фортификацию потребовало бы дополнительных средств. Американские чиновники также указывают на психологический элемент. Мощные оборонительные укрепления могли бы стать молчаливым признанием того, что они вряд ли планируют большое наступление в этом районе. Однако сейчас ситуация изменилась. Есть финансирование, но на пути фортификации стоит дефицит инженерных подразделений и специалистов и строителей.

"Рудиментарные" окопы ВСУ Фото: Planet Labs Inc.

Напомним, 1 марта бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, как РФ атакует на Авдеевском направлении целыми батальонами.

29 февраля заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что в окрестностях Авдеевки ВС РФ имеют меньше возможностей для использования авиации, но при этом применяют в огромном количестве артиллерию и FPV-дроны.