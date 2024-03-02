Франция передаст авиабомбы Hammer: эксперт рассказал, как ВСУ могут их использовать

Авиабомбы оснащены особым двигателем, так что их можно использовать даже с самолетов штурмовой авиации

Франция предоставит Вооруженным силам Украины авиабомбы AASM Hammer, которые будут совместимы с воздушными судами Су-24 и МиГ-29. В рамках соглашения Украина планирует получить не менее 300 таких боеприпасов в 2024 году. Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии изданию "24 Канал".

Каждый месяц французская сторона обязуется передавать около 50 авиабомб. Отмечается, что эти боеприпасы не только совместимы с советскими самолетами, такими как Су-24 и МиГ-29, но также подходят для французских и американских истребителей F-16.

Бомбы AASM Hammer представляют собой аналог российских УПАБ-1500, однако они не являются примитивными, а скорее современными. Эти бомбы имеют калибр от 250 до 1000 килограммов. В отличие от российских бомб, AASM Hammer обладают дополнительным небольшим твердотопливным ракетным двигателем.

"Благодаря этому двигателю, авиабомбы Hammer можно использовать даже с самолетов штурмовой авиации", – отметил авиационный эксперт.

Украина уже получала американские крылатые бомбы JDAM-ER, которые были аналогичны российским УПАБ. Однако из-за ограничений в тактике использования, эти бомбы не могли быть задействованы. JDAM-ER требовали сброса с расстояния 30–40 километров, тогда как российские зенитно-ракетные системы, включая С-400, имели способность поражать воздушные цели на расстоянии до 200 километров.

"Мы имели возможность сбросить бомбу, но каждый раз самолет мог быть поражен российскими зенитными ракетами. Не было смысла рисковать", – объяснил он.

Французские авиабомбы Hammer, оборудованные дополнительным двигателем, имеют возможность пролететь расстояние до 20 километров, даже если их сбрасывать с небольших высот, примерно от 300 до 500 метров.

"Тогда мы этими бомбами сможем работать по российским линиям обороны. А вот по российским тылам – вряд ли, потому что будет рискованно использовать самолеты, которые будут сбрасывать эти бомбы", – подчеркнул Валерий Романенко.

Напомним, 18 января Франция анонсировала поставки авиабомб AASM Hammer Украине. Ежемесячно будет 50 снарядов.

7 февраля СМИ писали, что Франция имеет лишние истребители Mirage 2000D, которые являются носителями ракет SCALP-EG и бомб AASM.