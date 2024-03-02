"Большая зачистка": в Мариуполь заехала полиция из Санкт-Петербурга, — Андрющенко

По словам заместителя мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские силовики прибыли для поиска партизан и дивергентов.

В украинский город Мариуполь, который временно находится под оккупацией, прибыли дополнительные отряды полицейских из города Санкт-Петербург РФ. Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе "продолжается большая зачистка".

"В город приехало на усиление 11 экипажей полицаев из Санкт-Петербурга. Они усилили подразделения Росгвардии, которые в свою очередь были отданы в подчинение ФСБ", — отметил Андрющенко.

По его словам, "все ищут партизан и дивергентов".

"К выборам надо отчитываться. Обратная сторона "палочной" системы отчетности. Поэтому, будут трясти весь город. Выворачивать. Снимать постановочные ролики. Но. Тенденция", — написал советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Кроме того, в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Еще 6 ноября российские СМИ сообщили, что РФ начала строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области.