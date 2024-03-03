ВС РФ продолжают наступление и продвинулись возле Авдеевки: ISW рассказал об изменениях на фронте (карта)

Оккупанты начали привлекать дополнительные элементы для наступательных операций к западу от Авдеевки. Противник пытается продвинуться как можно дальше, прежде чем ВСУ создадут оборону, которую трудно пробить, рассказали аналитики ISW.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 2 марта.

Согласно геолокационным кадрам от 1 и 2 марта, оккупанты продвинулись в центральной и восточной Орловке, что к западу от Авдеевки. Согласно геолокационным кадрам от 2 марта, также ВС РФ наступали в районе Тоненького.

Российский военкор заявил, что оккупанты якобы вытеснили украинских военных из Тоненького, однако другие милблогеры РФ опровергли это заявление.

"Российские милблогеры также утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Степного, Новобахмутовки и Невельского, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки, Бердычив, Семеновки, Степового, Тоненького, Водяного, Невельского и Первомайского.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, ВСУ провели ротацию частей бригады, которая два года воевала на восточном направлении и перебросили бойцов в тыл для восстановления.

Зато россияне привлекают дополнительные элементы к наступательным операциям к западу от Авдеевки, что свидетельствует о том, что враг будет продолжать свои усилия, чтобы продвинуться как можно дальше, прежде чем украинские бойцы создадут оборону, которую трудно пробить.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что военное командование РФ вывело из резерва части 74-й гвардейской мотострелковой бригады на направлении Ласточкино — Тоненькое. Также, по его мнению, враг в ближайшее время может перебросить части 348-го мотострелкового полка (90-я танковая дивизия, которую последний раз ISW наблюдал возле Авдеевки во время оккупации города в середине февраля) на Бердичевское или Новобахмутовское направления. Под Горловкой сосредоточились подразделения 348-го мотострелкового полка после отдыха.

Авдеевское направление

Ситуация возле Авдеевки: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские военные отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

Напомним, 2 марта начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что оккупанты имеют успехи во время продвижения на востоке Украины. По его словам, враг изменил тактику и ставит ставку на забрасывание бомбами переднего края.

В тот же день офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что возле Авдеевки приостановилось активное продвижение ВС РФ. Украинские военные не дают оккупантам реализовать их планы по захвату территорий.