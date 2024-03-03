Потеря Авдеевки стала "сокрушительным поражением" для Украины, — Washington Post

Как пишет издание, многие эвакуировались на свой страх и риск, потому что приказ о выходе из города пришел слишком поздно. И выходить пришлось под массированным огнем противника.

Украинское отступление из Авдеевки в Донецкой области "было паническим и неорганизованным", десятки людей оставили в городе. Потеря города была "сокрушительным поражением" для Украины, которая до последней минуты бросала туда свои войска, отчаянно пытаясь сдержать россиян. Об этом пишет издание Washington Post.

Журналисты пообщались с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады, которые рассказали о последних днях в Авдеевке.

21-летний украинский защитник с позывным "Майор" назвал выход из города "дорогой смерти". Во время отступления своего подразделения он стал его командиром, потому что "раненых военных было так много, что не осталось никого старшего".

"Майор" стал свидетелем сильного удара по колонне, которая покидала Авдеевку.

"На наших глазах эта колонна была уничтожена артиллерией. Люди моего возраста, от 20 до 30", — сказал он.

Боец с позывным "Кавказец" работал на диспетчерском пункте коксохимического завода в Авдеевке. По словам, 20-летнего военного "три четверти россиян, с которыми они сражались, имели достойную военную подготовку". И лишь чуть больше половины имели боевой опыт.

Его подразделение встретило бойцов из другой бригады, которые заблудились. Они не имели связи с командиром и не знали, что отдан приказ об отступлении.

"Я считаю, что приказ (об отступлении, — ред.) следовало отдать раньше", — добавил он. — Даже пять часов имели бы значение".

44-летний "Швед" — снайпер. Он рассказал, что постоянно перемещался между позициями в Авдеевке. Говорит, что расстрелял столько российских войск, что "потерял счет после 10".

"Шведа" эвакуировали после трех контузий, но он получил четвертую, когда беспилотник попал в его эвакуационную машину, когда боец выезжал из города.

27-летний "Бандит" — пулеметчик 3-й ОШБр. Его подразделение решило отходить, и как только они вышли с позиции, ее накрыло снарядами с белым фосфором.

Washington Post считает, что проблема удержания Авдеевки была в лучшей вооруженности россиян. По мнению авторов статьи, численность украинских войск "намного превышает россиян", но ВСУ "ждут поставки западного оружия".

Напомним, в сводке от 29 февраля аналитики "Института изучения войны" заявили, что руководство Украины обеспокоено возможностью российских войск захватить значительные территории летом 2024 года, если промедление с западной помощью продолжится.

29 февраля издание Bloomberg писало, что в Украине обеспокоены тем, что продвижение России может набрать значительные обороты к лету. По данным журналистов, отход ВСУ из Авдеевки и захват российскими оккупантами нескольких близлежащих сел "усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать".