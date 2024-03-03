Дискриминация русскоязычных: Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны, — ISW

Россия может использовать недавний приднестровский конгресс как плацдарм для усиления гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы перед началом переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов, считают аналитики ISW.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Молдова якобы дискриминирует русскоязычных. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 2 марта.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал Анталийский дипломатический форум для продвижения кремлевских нарративов о Молдове, чтобы, вероятно, создать условия для потенциальных гибридных операций Кремля", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что эта гибридная операция может быть направлена на дестабилизацию Молдовы и предотвращение вступления страны в Европейский Союз. 1 марта Лавров на Дипломатическом форуме в Анталии (Турция) рассказал о съезде депутатов всех уровней "Приднестровской Молдавской Республики", где требовали, чтобы Россия предоставила Приднестровью "оборону/защиту".

По словам Лаврова, правительство Молдовы якобы "движется по стопам Киева". Также он повторял свои предыдущие сравнения политики Молдовы в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года. Министр иностранных дел РФ отметил, что Молдова якобы дискриминирует русскоязычных, применяет "экономическое давление" на Приднестровье и блокирует переговорный процесс 5+2 по приднестровскому конфликту. Аналитики отметили, что эти заявления постоянно повторяли кремлевские чиновники и рупоры.

В ISW считают, что Кремль использует приднестровский конгресс как плацдарм для усиления гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы перед началом переговоров о вступлении страны в ЕС и президентских выборов.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд депутатов всех уровней, где местные депутаты заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя, и обратились в Совет федерации и Госдуму РФ с просьбой реализовать меры по защите "ПМР".

Зато депутат Госдумы РФ по делам Содружества независимых государств Константин Затулин заявил, что Россия рассмотрит обращение непризнанного Приднестровья о защите от Молдовы, когда оно поступит в парламент.