Атака дронов на Одессу: Гуменюк объяснила, почему "шахед" вызвал масштабные разрушения

Враг модифицирует свои дроны, меняя боевую часть. В Силах обороны Юга не исключают, что именно это и могло привести к разрушению дома в Одессе. Эксперты работают над оценкой того, что произошло.

Российские оккупанты постоянно работают над совершенствованием беспилотников, которые затем атакуют украинские города. Враг, в частности, мог усилить боевую часть дрона. Именно это и могло привести к масштабным разрушениям жилого дома в Одессе. Об этом в комментарии журналистам заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает "Укринформ" в воскресенье, 3 марта.

Она отметила, что в последнее время враг запускает дроны на очень низких высотах.

"Это в определенной степени отводит от систем противовоздушной обороны, затрудняет их обнаружение и усложняет нашу работу по их сбиванию. Они (вражеские БПЛА, — ред.) идут низко над уровнем моря и затем внезапно поднимаются на ту высоту, с которой наносится удар", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, враг также модифицирует свои дроны, меняя боевую часть.

"Поэтому вполне вероятно, что могла быть усилена боевая часть. И в связи с этим — такие разрушения. Но это уже установит следствие и экспертиза и соответствующие специалисты", — сказала Гуменюк.

По ее словам, атака, которую осуществила Россия на Одесскую область ночью 2 марта была "достаточно интенсивной". В течение часа подразделения противовоздушной обороны работали "очень плотно" по целям, которые заходили одновременно с разных направлений.

"Преимущественно вражеские дроны заходили с направления Черного моря, с последующим мощным маневрированием. В том числе, над объектами промышленности, припортовой инфраструктуры и среди жилых домов", — пресс-секретарь Сил обороны Юга.

По словам Гуменюк, силы ПВО сбили семь дронов, один БПЛА попал в жилой дом.

Напомним, жертвами атаки "шахедов" в Одессе 2 марта стали 10 человек. Среди них — трое детей: трехлетний Марк, 8-месячная Елизавета и 4-месячный Тимофей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что работы по поиску будут продолжаться, пока не выяснят судьбу всех, кто был в доме. Под завалами могут находиться дети. Зеленский заявил, что мир должен реагировать на каждое проявление российского зла и давать отпор оккупантам. Каждый проигнорированный миром террористический акт России позволяет дальше убивать, считает президент Украины.